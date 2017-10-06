"Зеленое движение Эстонии" обжаловало в окружном суде строительство Рейди теэ

НКО "Зеленое движение Эстонии" подало в Таллиннский окружной суд апелляцию на решение Таллиннского административного суда, отказавшего НКО в отмене разрешения на строительство II этапа магистрали Рейди теэ в центре Таллинна.

В жалобе НКО отмечается, среди прочего, что административный суд при принятии решения по Рейди теэ не применил принцип осторожности, из которого следует исходить в связанных с окружающей средой делах, и согласно которому именно горуправа Таллинна должна была убедить общественность и суд в безопасности запланированного строительства, а не наоборот.

"Наша задача - добиваться того, чтобы в таких существенных природоохранных вопросах действовали исходя из принципа осторожности. Результатом процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду должно быть прозрачное решение, в которое вовлечены все компетентные стороны и которое давало бы увеличенную пользу для экологии", - сказал координатор проектов НКО Михкель Аннус.

Автомобильная дорога Рейди теэ должна связать набережную Пирита и Таллиннский порт. Дорога протяженностью в 1,7 км будет проходить от перекрестка улиц Йыэ и Ахтри через припортовую территорию и вдоль берега моря до перекрестка у "Русалки". Стоимость реализации проекта определена в 28,5 млн евро.

Второй этап строительства проходит от улицы Пикксильма до перекрестка у "Русалки".

Горуправа Таллинна выдала разрешение на строительство дороги в апреле текущего года. НКО "Зеленое движение Эстонии" оспорило это разрешение, ссылаясь на то, что оценка экологических воздействий не была проведена в соответствии с законом. 6 сентября Таллиннский административный суд отказался удовлетворить жалобу НКО. Это решение можно было оспорить до 6 октября, чем и воспользовалось "Зеленое движение Эстонии", подав жалобу в последний день установленного для этого срока.

Мэрия Таллинна в свете одержанной в административном суде победы заявила о намерении еще в течение этого года начать реализацию проекта, который планируется завершить в первом полугодии 2019 года.