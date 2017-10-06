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Представитель правительства Испании принес извинения за примененное в Каталонии насилие ({{commentsTotal}})

За рубежом
Действия полиции на референдуме в Каталонии
Действия полиции на референдуме в Каталонии Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милло принес извинения за насилие, примененное полицейскими к участникам референдума о независимости региона, который прошел 1 октября.

Милло попросил прощения у пострадавших от имени национальной полиции и гражданской гвардии. При этом он подчеркнул, что власти Каталонии призывали людей прийти на референдум несмотря на то, что Конституционный суд признал его незаконным, передает meduza.

Милло стал первым чиновником правительства Испании, который принес извинения в связи со столкновениями, отмечает Reuters.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости от Испании. Конституционный суд страны признал его незаконным. По данным местных властей, явка составила 42% и за независимость высказались 90% из них.

Правительство Испании попыталось сорвать голосование. На некоторых участках для разгона людей применялись резиновые пули. Власти Каталонии объявили, что пострадали более 800 человек.

Парламент Каталонии, по предварительным данным, собирался объявить о независимости региона на сессии 9 октября. Конституционный суд Испании отменил это заседание. В парламенте заявили, что проведут его на следующий день.

Редактор: Надежда Берсенёва

испаниякаталония


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