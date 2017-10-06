Актуальная камера 06.10.2017 (18:00)

По словам Райна Лаане, назначенного в пятницу главой Больничной кассы, учреждение взяло курс на уменьшение очередей к врачам-специалистам и рассчитывает достичь этого результата с помощью обновления технологий и политических договоренностей.
Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.
По мнению предпринимателя Райво Варе, показанные в фильме "14 падежей" проблемы русских детей при интеграции в эстонскоязычную среду кроются в головах их родителей.
В пятницу мэрия Таллинна объявила победителя конкурса идей по созданию подсветки стен и башен таллиннского Старого города, которым была признана работа финской фирмы Lighting Design Collective.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил