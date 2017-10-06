Актуальная камера 06.10.2017 (18:00)

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ЭСТОНИЯ
Райн Лаане.

Новый глава Больничной кассы: взят курс на сокращение очередей к врачам

По словам Райна Лаане, назначенного в пятницу главой Больничной кассы, учреждение взяло курс на уменьшение очередей к врачам-специалистам и рассчитывает достичь этого результата с помощью обновления технологий и политических договоренностей.

выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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