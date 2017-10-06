Новый глава Больничной кассы: взят курс на сокращение очередей к врачам

По словам Райна Лаане, назначенного в пятницу главой Больничной кассы, учреждение взяло курс на уменьшение очередей к врачам-специалистам и рассчитывает достичь этого результата с помощью обновления технологий и политических договоренностей.

Об этом Лаане заявил в пятницу, 6 октября, в интервью "Актуальной камере".

"Вопрос в распределении средств, в прозрачности этого процесса, а также в возможности договориться. Денег всегда мало, но распределять их следует исходя из потребностей общества. Курс взят на уменьшение очередей. Этого удастся достичь с помощью обновления технологий и политических договоренностей", - сказал новый глава Больничной кассы, который приступит к выполнению своих обязанностей 16 октября.

Решение о назначении Лаане, который ранее возглавлял эстонское подразделение Microsoft, было принято в пятницу Советом Больничной кассы.

По словам министра здоровья и труда, председателя совета Больничной кассы Евгения Осиновского, в пользу Лаане сработал его многолетний опыт руководителя.

Полномочия нынешнего главы организации Танела Росса истекли 30 сентября, но до утверждения итогов конкурса он остается на посту. Росс, напомним, возглавляет Больничную кассу на протяжении последних пяти лет. Ключевой задачей Больничной кассы является организация медицинского страхования в Эстонии.