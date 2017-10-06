Еврокомиссия оштрафовала Литву за разобранные ж/д пути в сторону Латвии

Еврокомиссия оштрафовала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai (LG, "Литовские железные дороги") на 27,87 млн евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году рельсы на участке железнодорожных путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

"То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо", — заявила ответственная за политику конкуренции еврокомиссар Маргрет Вестагер, передает baltnews.lv.

Литва может обжаловать штраф в европейском суде в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменяет обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис на прошлой неделе сказал BNS, что Литва использует все правовые возможности, чтобы доказать свою правоту.

В преддверии этого решения Латвия официально вручила ноту с требованием восстановить разобранный участок путей и возможность перевозки грузов для "Латвийской железной дороги".

На разобранные литовской стороной рельсовые пути Брюсселю жаловался также польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий НПЗ в Мажейкяй и нефтетерминал в Бутинге.

Весной прошлого года сообщалось, что ЕК предъявила Литве ультиматум о том, что за разобранный участок пути компания должна разделить виды деятельности или же заплатить штраф в размере до 10% оборота или 43 млн евро, а также восстановить участок путей, что может обойтись еще в 20 млн евро.

Должностные лица Литвы публично уверяют, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности. Тогда работало правительство во главе с Гядиминасом Киркиласом, министром транспорта в нем был Альгирдас Буткявичюс, а "Литовские железные дороги" возглавлял Стасис Дайлидка.