Тармо Юристо о развитии государственной реформы ({{commentsTotal}})
Коллегия совместного проекта Центрального союза работодателей и центра политических исследований Praxis «Радар государственной реформы» оценила развитие государственной реформы в третьем квартале на единицу и четверку. Четверку правительство получило за проведение административно-территориальной реформы, единицу - за усилия при формирования более эффективного и гибкого правительственного аппарата. Комментирует глава центра политических исследований Praxis Тармо Юристо: