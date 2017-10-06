Актуальная камера 06.10.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Andrey Krashevskiy
Редактор: Andrey Krashevskiy
По словам членов оппозиции Таллиннского городского собрания, город депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank) 11 миллионов евро. Из этих денег один миллион был потрачен на создание банка, показал проведенный аудит. Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.
Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.
По мнению предпринимателя Райво Варе, показанные в фильме "14 падежей" проблемы русских детей при интеграции в эстонскоязычную среду кроются в головах их родителей.
В четверг, 5 октября, в Министерстве культуры Эстонии состоялась пресс-конференция по поводу открытия театрального фестиваля "Золотая Маска в Эстонии 2017".
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил