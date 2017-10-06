В субботу дожди, +9.. +13

Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на побережье ветер северо-западный, северный, порывами до 11 м/с. Температура воздуха от +2 до +8, на побережье островов до +11.

Днем также облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременный дождь пройдет в основном в западной части Эстонии, а во второй половине осадки ожидаются и на востоке страны. Вечером к островам подойдет новая зона осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с, во второй половине дня на побережье до 11 м/с, вечером ветер сменит направление на юго-западное, южное и начнет усиливаться. Температура воздуха от +9 до +13.