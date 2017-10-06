Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

Найденный на северо-востоке Эстонии клад из нескольких килограммовых слитков железа примерно тысячелетней давности проливает свет на торговые отношения туземного населения с викингами. По мнению археологов, выплавленное в Эстонии железо могло вымениваться на драгоценные металлы и украшения, которые также нередко находят в древних кладах.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила "Актуальная камера".

Ценную находку сделал археолог-любитель Эдуард Кессель, который обнаружил небольшие, весом около килограмма, куски железа, облепленные землей и глиной.

"Я поначалу тоже хотел просто бросить его в сторону. Но интуитивно я почувствовал что-то. Потому что нашел один, затем второй - метрах в пяти-десяти. И я почувствовал, что это может представлять какой-то интерес для археологии", - рассказал энтузиаст.

Интуиция не подвела Кесселя. Найденные им слитки железа были отданы на экспертизу, после которой археолог Таллиннского технического университета Маури Киудсоо и инспектор Департамента охраны памятников истории и культуры Калле Мерилай в пятницу побывали на месте находок и зафиксировали три новых слитка.

По предварительному мнению ученого, речь идет о важном открытии, впервые сделанном на территории Вирумаа, потому что оно проливает свет на природу экономических отношений местного населения с викингами.

"Для меня как археолога это открытие важнее, чем нахождение очередного серебряного клада. Эти железные слитки могут объяснить, почему вообще находят серебро и украшения в Вирумаа. Наши предки обогащали железо для викингов, и судя по всему, эти найденные слитки готовились отвезти на остров Готланд, который был самой значительной базой для мастерских времен викингов. Все находки, сделанные в последние годы, показывают, что в Вирумаа действительно велась металлообработка", - пояснил Киудсоо важность сделанного открытия.

По его словам, это заставляет пересмотреть некоторые исторические оценки. Теперь все выглядит так, что драгоценности, найденные ранее, были не следами грабежей викингов, а элементами развитой торговли местного населения. Жители Эстонии в те времена выплавляли из руды железные слитки и обменивали их на более ценное серебро и золото.

Кусок железа, предположительно тысячелетней давности, тогда значил очень много. "Скажем так, что из двухкилограммового куска железа можно выковать 3-4 топора, около десяти лезвий для косы, и до сотни ножей. Можно сказать смело, что простой человек - не воин, был бы обеспечен таким куском железа на всю жизнь", - пояснил Киудсоо.

По словам инспектора Мерилая, находка имеет действительно важное значение, и ее авторы достойны награды.

Кладоискатель Эдуард Кессель не против вознаграждения, но отмечает, что для него поиск кладов - в первую очередь хобби. "Вознаграждение всегда ждем. Приятно, и покрываются наши расходы: топливо, потраченное время… Ходим же километрами. Бывает, ходишь по полю неделями и никаких находок", - сказал энтузиаст.

На месте находки железных слитков в Вирумаа продолжатся археологические изыскания.