На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

В Таллинне в пятницу открыл свои двери фестиваль якутской культуры, где посетителей ждут не только завораживающие киноленты, но и выставка ювелирных изделий и картин из "алмазного края".

Организатором фестиваля является Татьяна Мильбаэр - одна из 11 представителей якутского народа, проживающих в настоящее время в Эстонии, сообщила 6 октября "Актуальная камера".

"Они составляют маленькую частичку нашего общества. Эстония готовится к юбилею, и 11 якутов, которые живут здесь, они вносят свою лепту в строительство нашей республики", - сказала Мильбаэр.

На фестивале будут показаны четыре якутские киноленты: "24 снега", "Кэрэл: невидимая красота", "Костер на ветру" и "Заблудившиеся".

Режиссер "Заблудившихся" Алексей Амбросьев уверен, что эта картина не оставит зрителей равнодушными. "Это история, которая случилась на самом деле, основанная на реальных событиях. В 2002 году два подростка у нас в Якутии пропали в тайге и блуждали два месяца. И фильм об этом. Фильм жизнеутверждающий, о том, что надо всегда бороться за жизнь. Якутия - это 3 300 000 квадратных километров, и там выжить среди медведей и волков - невозможно, а вот подростки выжили", - рассказал режиссер о событиях, которые легли в основу фильма.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка ювелирных украшений, которые известны далеко за пределами северного края.

"Якутские ювелиры очень славятся, особенно в России и странах СНГ. Это серьги, колоритные кольца, нагрудные украшения, колье. Ювелирное искусство у нас развивалось довольно стремительно, и оно всегда ценилось", - сказал ювелир Айсен Саввнов.

Украшения Саввнова будут выставлены в течение всех четырех дней фестиваля "Осенние дни национального кино", который пройдет с 6 по 8 октября в кинотеатре "Артис".