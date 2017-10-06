По данным оппозиции, Таллинн потратил 11 млн евро на кооперативный банк

По словам членов оппозиции Таллиннского городского собрания, город депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank) 11 миллионов евро. Из этих денег один миллион был потрачен на создание банка, показал проведенный аудит. Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.

Ревизионная комиссия Таллиннского горсобрания представила Акт финансовой проверки основания Кооперативного банка, который собрание в четверг не посчитало нужным рассматривать, сообщила "«Актуальная камера на эстонском языке".

По словам члена комиссии нотариуса Прийта Пярна (IRL), сумма потраченных на учреждение банка денег является чрезвычайной.

"Для этого на работу в течение трех лет было выделено примерно 750 000 евро, из которых около двух третей, по существу, были предназначены для оплаты зарплаты трех сотрудников. Остальные деньги были потрачены на работу со СМИ, на хозяйственные расходы, оплату юридических сборов. Еще 200 000 евро через городскую канцелярию были выделены на подготовку документов для основания банка", - объясняет Пярна.

Таким образом, затраты на создание банка составили почти один миллион евро. Всего же внесенный в коммерческий регистр полтора года назад банк поглотил в десять раз больше денег.

"В целом, мы говорим о 11 миллионах евро из средств города Таллинна и денег налогоплательщиков. Банк не получил лицензию, эти деньги лежат без движения, теряют стоимость и расходуются на ежедневные расходы", - добавил Пярна.

Однако мэрия Таллинна и горсобрание уттверждают, что средства были израсходованы на законных основаниях.

Входящий в наблюдательный совет нового банка исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас подтвердил, что разместить городские деньги на счету банка было разумным решением.

"Все эти деньги пошли на подготовку создания этого банка, и если у оппозиции возникли разногласия по поводу этой проверки, то это должно было быть отражено в Акте", - прокомментировал Аас.

Весной Ühistupank оспорил решение Финансовой инспекции не рассматривать ходатайство о выдаче разрешения на деятельность. В августе Ühistupank начал кредитование за счет уставного капитала, что разрешено законодательством Эстонии.

В Финансовой инспекции "Актуальной камере" сообщили, что на данный момент инспекция следит за деятельностью банка, но пока не вмешивается.