У европейцев обнаружили признаки неандертальцев

Генетики Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии определили функции неандертальской ДНК, находящейся в геноме современных европейцев и других неафриканских народов. Эти гены отвечают за определение цвета кожи и волос, циркадный ритм, рост и предпочтения в еде. Статья ученых опубликована в American Journal of Human Genetic. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Известно, что из-за скрещивания между Homo sapiens и Homo neanderthalensis (палеоантропов) примерно два процента ДНК неандертальцев попали в геном кроманьонцев (ранних современных людей). Часть этих генов оказывала вредное воздействие и сравнительно быстро исчезла из популяции человека, у другой был слабый вклад в адаптацию, поэтому в геноме они встречаются с низкой частотой, передает Лента.

Ученые проанализировали генетические данные более 112 тысяч людей, принявших участие в проекте UK Biobank для выявления, как наследственность и факторы окружающей среды обуславливают развитие болезней. Исследователи определили, какая ДНК является архаичной на основе уже реконструированного генома палеоантропов. С помощью статистических методов были определены признаки, обусловленные древними генами.

Оказалось, что рыжий цвет волос не был унаследован людьми от неандертальцев, как считалось ранее. Эта фенотипическая черта возникла у кроманьонцев независимо. Хотя неандертальские гены, обуславливающие цвет кожи и волос, имеются у Homo sapiens, они не влияют на эти признаки.

У европейцев также широко распространен архаичный ген ASB1, который контролирует биологические часы человека, связанные со сменой дня и ночи, и способствует ночному бодрствованию и дневному сну. Кроме того, была найдена связь между неандертальской ДНК и ростом, частотой пульса, распределения жира в ногах и даже за пристрастие к свинине.