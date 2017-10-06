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В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада" ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.

В этом году традиционный фестиваль предстанет перед зрителями в новом, более широком формате, сообщила в пятницу, 6 октября, "Актуальная камера".

На нем прозвучат не только авторские песни в разных жанрах и на разных языках, но и выступят квартеты и дуэты. Основные участники фестиваля - молодые авторы и исполнители, а почетные гости этого года - Алексей Захаренков из Санкт-Петербурга и Андрей Анпилов из Москвы.

Захаренков оптимистично смотрит на будущее авторской песни. "Я скажу, что о будущем авторской песни, она будет жить точно так же, как живет поэзия, литература, театр. Будут имена, будут талантливые люди и все будет живо и хорошо", - сказал петербургский поэт и автор песен.

С ним согласен и Андрей Анпилов.

"Авторская песня - это в каком-то смысле искусство быть самим собой, то есть быть самим собой. Есть несколько, например, авторов современных, 30-40 лет, которые стилистически отличаются от той песни, которую пел Акуджава, например, которые я пою. Но меня это радует. Они являются самими собой. Немножко другая интонация. Немножко больше похоже на барт-рок акустически. Но стихи остаются. Пока жива поэзия, авторская песня в той или иной форме, конечно, будет существовать", - уверен москвич.

Как ранее сообщал портал RUS.ERR.EE, Эстония в этом году представлена на фестивале "Музыка листопада" очень разнообразно. Победитель двуязычного тартуского конкурса авторской песни "Poeet Поет" Сергей Немо выступит в дуэте с Ириной Критт из Таллинна, откуда приедет и автор-исполнитель Елена Раучик.

Тарту представят актер театра "Ванемуйне" Прийт Страндберг в дуэте со своей супругой Марион, молодые ребята из ансамбля Psychonaut Society, а также автор-исполнитель Марта Арула. Они исполнят свои песни на эстонском языке.

В этот раз на фестивале, традицию которого восемь лет назад заложила инициативная горожанка Тарту Людмила Месропян, выступят гости и участники из десяти стран: Эстонии, Латвии, Украины, России, Германии, Израиля, США и впервые на фестивале - участник из Австралии.

Старт фестивалю был дан 6 октября в зале Эдуарда Тубина музыкальной школы имени Эйно Эллера, где состоялся творческий вечер почетных гостей. 

В субботу, 7 октября, там же состоится официальное открытие фестиваля. Все гости и участники выступят с собственной программой. В конце шестичасового концерта зрители проголосуют за понравившегося участника.

В последний день фестиваля, 8 октября, на сцену выйдут гости фестиваля и пятерка лучших участников по итогам зрительского голосования. В этот день концертная программа будет разбавлена поэтическими паузами, во время которых авторы и поэты смогут прочитать свои стихи.

Редактор: Андрей Крашевский



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