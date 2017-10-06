Оперная певица Дара Савинова: чтобы попасть в хороший театр, нужен хороший агент

Солистка цюрихской оперы Дара Савинова в интервью передаче "ТВой Вечер" на канале ETV+ рассказала о том, какие казусы с ней происходили на сцене, о предстоящем в Таллинне концертном варианте оперы Ж. Бизе "Кармен" и о своем впечатлении о президенте России Владимире Путине, с которым она сидела рядом на фестивале в Сочи.

В феврале этого года широкое распространение в СМИ получила фотография, где Дара Савинова сидит по правую руку от Владимира Путина.

"Это было в Сочи, на открытии фестиваля. Он сказал, что очень счастлив, что у нас интернациональный проект, что приезжают гости из разных стран", - рассказала Савинова в интервью передаче "ТВой вечер" на ETV+.

Отвечая на вопрос ведущего Ильи Нартова, заметила ли она в Путине признаки тирана, человека, который мечтает покорить весь мир, Дара ответила отрицательно.

"Абсолютно нет, это человек, который очень располагает к себе. Я безумно волновалась, но это человек с потрясающим чувством юмора".

Говоря о предстоящих выборах, Дара сказала, что голосовать будет, хотя мало следит за эстонской политикой, поскольку живет а Австрии.

"Я уехала из Эстонии 10 лет назад, но все равно слежу за новостями, захожу на разные новостные порталы и слежу за тем, что происходит в Эстонии. Голосовать я буду. Эстония остается моей родиной. Я всегда приезжаю сюда с большим удовольствием. Здесь мои родители, мой педагог, моя семья".

В Таллинне будет показан концертный вариант оперы "Кармен"

Рассказывая о своих планах в Таллинне, Савинова отметила, что хочет здесь "обкатать" роль Кармен, которую она репетирует уже год.

В Таллинне в Доме Братства Черноголовых в рамках проекта “Молодые таланты Европы” будет показан концертный вариант этой оперы, в котором примут участие и другие молодые исполнители из разных стран.

Для карьеры нужен хороший агент

Для того, чтобы попасть в хороший театр, по словам Савиновой, нужны хорошие агенты. "Мы немного марионетки. Сегодня, чтобы быть успешной, нужен полный пакет: данные, хороший агент, внешность. В тех театрах, где я работала, говорили, что нужно очень и очень следить за собой. Пропорции, которые были возможны раньше, уже в прошлом".

Смотрите полную версию интервью Дары Савиной в видеосюжете "ТВоего вечера".