В Эстонии за два дня проголосовали почти 61 500 человек

За первые два дня электронного голосования в интернете и предварительного голосования на участках на очередных муниципальных выборах в Эстонии к 20 часам 6 октября проголосовали 61 428 человек.

На открытых по всей Эстонии в уездных центрах участках проголосовали в пятницу 13 564 человека и посредством интернета свой голос отдали 47 864 избирателя.

Об этом сообщила BNS Государственная служба по организации выборов.

На девяти открытых в Таллинне участках в пятницу проголосовали 7962 человека и на шести участках в Тарту — 2735 избирателей. Самая массовая явка избирателей в уездных центрах была на участке в Пярну — здесь в течение пятницы проголосовал 391 человек.

Четыре года назад, на предыдущих местных выборах, к вечеру второго дня в предварительном голосовании приняли участие 9981 человек на участках в уездных центрах и 32 391 посредством интернета.

Электронное голосование началось в 9 часов 5 октября и закончится в 18 часов 11 октября. Электронное голосование проходит круглосуточно.

"Для электронного голосования необходимо посетить сайт www.valimised.ee. Для этого нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта или mobiil-ID и PIN-коды. При помощи смартфона проголосовать нельзя, но можно проверить, корректно ли был принят уже отданный голос", - пояснили в комиссии.

В уездных центрах можно проголосовать с 5 по 8 октября с 12 до 20 часов. "В уездных центрах могут голосовать все, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их девять, а в Тарту – шесть", – сказал Винкель.

Избирательные участки больших городов находятся в торговых центрах, чтобы людям было удобнее добраться до места голосования. Информация об избирательных участках уездных центров доступна по адресу www.valimised.ee, а также через приложение с картой на сайте valimised.rahvastikuregister.ee.

Предварительное голосование на всех 557 избирательных участках пройдет с 9 по 11 октября. В этот период можно проголосовать как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.