rus.err.ee

В Таллинне за два дня проголосовали почти 61 500 человек ({{commentsTotal}})

Выборы
Избирательные участки больших городов находятся в торговых центрах.
Избирательные участки больших городов находятся в торговых центрах. Автор: Анна Аурелиа Минев/ERR
Выборы

За первые два дня электронного голосования в интернете и предварительного голосования на участках на очередных муниципальных выборах в Эстонии к 20 часам 6 октября проголосовали 61 428 человек.

На открытых по всей Эстонии в уездных центрах участках проголосовали в пятницу 13 564 человека и посредством интернета свой голос отдали 47 864 избирателя.

Об этом сообщила BNS Государственная служба по организации выборов.

На девяти открытых в Таллинне участках в пятницу проголосовали 7962 человека и на шести участках в Тарту — 2735 избирателей. Самая массовая явка избирателей в уездных центрах была на участке в Пярну — здесь в течение пятницы проголосовал 391 человек.

Четыре года назад, на предыдущих местных выборах, к вечеру второго дня в предварительном голосовании приняли участие 9981 человек на участках в уездных центрах и 32 391 посредством интернета.

Электронное голосование началось в 9 часов 5 октября и закончится в 18 часов 11 октября. Электронное голосование проходит круглосуточно.

"Для электронного голосования необходимо посетить сайт www.valimised.ee. Для этого нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта или mobiil-ID и PIN-коды. При помощи смартфона проголосовать нельзя, но можно проверить, корректно ли был принят уже отданный голос", - пояснили в комиссии.

В уездных центрах можно проголосовать с 5 по 8 октября с 12 до 20 часов. "В уездных центрах могут голосовать все, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их девять, а в Тарту – шесть", – сказал Винкель.

Избирательные участки больших городов находятся в торговых центрах, чтобы людям было удобнее добраться до места голосования. Информация об избирательных участках уездных центров доступна по адресу www.valimised.ee<https://okas.riigikogu.ee/,DanaInfo=www.valimised.ee+>, а также через приложение с картой на сайте valimised.rahvastikuregister.ee.

Предварительное голосование на всех 557 избирательных участках пройдет с 9 по 11 октября. В этот период можно проголосовать как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

таллиннвыборывыборы голосование избиратель


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ

По данным оппозиции, Таллинн потратил 11 млн евро на кооперативный банк

По словам членов оппозиции Таллиннского городского собрания, город депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank) 11 миллионов евро. Из этих денег один миллион был потрачен на создание банка, показал проведенный аудит. Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.

выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

В Таллинне в пятницу открыл свои двери фестиваль якутской культуры, где посетителей ждут не только завораживающие киноленты, но и выставка ювелирных изделий и картин из "алмазного края".

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Подборка видео
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

последние новости
10:37

Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

10:20

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата

10:06

В Таллинне за два дня проголосовали почти 61 500 человек

06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

В субботу дожди, +9.. +13

06.10

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

06.10

Оперная певица Дара Савинова: чтобы попасть в хороший театр, нужен хороший агент

06.10

Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружиемОбновлено

06.10

Пять человек погибли в результате мощного взрыва в доме пиротехника в ЛатвииОбновлено

06.10

Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

06.10

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

06.10

Потребительские цены в Эстонии за месяц почти не изменилисьОбновлено

актуальная камера
топ читаемости
05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

06.10

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской спортсменке

05.10

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

06.10

ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

06.10

США выделят 5 млн долларов на строительство радаров у реки Нарва

05.10

После открытия в Нарве новой улицы ученики Пяхклимяэской гимназии оказались в опасности

06.10

ФОТО: в России поезд врезался в застрявший на путях автобус, 21 человек погибОбновлено

06.10

Опрос: в преддверии выборов центристов в Таллинне поддерживает 47% респондентов

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: