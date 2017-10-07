rus.err.ee

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата ({{commentsTotal}})

За рубежом
Американские солдаты прибыли в Польшу.
Американские солдаты прибыли в Польшу. Автор: Фото:
За рубежом

Два человека погибли и шесть пострадали после того, как машина врезалась в солдат на американской военной базе в штате Южная Каролина, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Двое из шести раненых солдат находятся в критическом состоянии, все они находятся в больнице, передает Интерфакс.

По словам военных, авария произошла в результате несчастного случая. Подробности пока не сообщаются, в том числе неизвестно, какое именно транспортное средство врезалось в людей. Имена погибших назовут после того, как о случившемся узнают семьи погибших.

Авария случилась на военной базе Форт-Джексон, крупнейшей учебной базе США. Ежегодно там проходят подготовку более 50 тысяч новобранцев.

Редактор: Надежда Берсенёва

сшавоенная база


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ

По данным оппозиции, Таллинн потратил 11 млн евро на кооперативный банк

По словам членов оппозиции Таллиннского городского собрания, город депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank) 11 миллионов евро. Из этих денег один миллион был потрачен на создание банка, показал проведенный аудит. Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.

выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

В Таллинне в пятницу открыл свои двери фестиваль якутской культуры, где посетителей ждут не только завораживающие киноленты, но и выставка ювелирных изделий и картин из "алмазного края".

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
10:37

Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

10:20

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата

10:06

В Таллинне за два дня проголосовали почти 61 500 человек

06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

В субботу дожди, +9.. +13

06.10

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

06.10

Оперная певица Дара Савинова: чтобы попасть в хороший театр, нужен хороший агент

06.10

Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружиемОбновлено

06.10

Пять человек погибли в результате мощного взрыва в доме пиротехника в ЛатвииОбновлено

06.10

Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

06.10

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

06.10

Потребительские цены в Эстонии за месяц почти не изменилисьОбновлено

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

06.10

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской спортсменке

05.10

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

06.10

ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

06.10

США выделят 5 млн долларов на строительство радаров у реки Нарва

05.10

После открытия в Нарве новой улицы ученики Пяхклимяэской гимназии оказались в опасности

06.10

ФОТО: в России поезд врезался в застрявший на путях автобус, 21 человек погибОбновлено

06.10

Опрос: в преддверии выборов центристов в Таллинне поддерживает 47% респондентов

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

06.10

Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчасОбновлено

06.10

Новый глава Больничной кассы: учреждению нужна цифровая трансформация

06.10

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

05.10

Промышленные предприятия Пярнумаа проводят дни открытых дверей

05.10

Итоги первого дня досрочного голосования на местных выборах

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: