Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

Находящийся сейчас под судом бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар сказал, что не видит причин, по которым он не может снова стать мэром Таллина. При этом Сависаар добавил, его избирательный союз будет сотрудничать со всеми политическими силами, которые пройдут в горсобрание.

В интервью газете Eesti Päevaleht, отвечая на вопрос о том, если ли Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн" попадет в горсобрание, то будет ли он сотрудничать со всеми или же кто-то из списка возможных партнеров исключается, Сависаар ответил, что они будут сотрудничать со всеми партиями и союзами, которые преодолеют избирательный порог, передает норвостной портал ERR.

"Я никогда не был среди тех, которые говорят как дети в песочнице, что я с тобой не буду играть", - сказал Сависаар.

Что касается возможности снова стать мэром Таллинна, то Сависаар такую возможность не исключает. "Почему бы и нет? Я и сейчас мэр”, - ответил Сависаар.

Комментируя возможные итоги выборов, Сависаар сказал, что если Postimees предсказывает, что его союз получит 7-8% голосов, а Sputnik — 53%, то истина где-то посередине.