Паром Hiiumaa ходит уже под флагом Германии

Совершивший неделю назад последний рейс между островом Хийумаа и материком паром Hiiumaa уже ходит под германским флагом и направляется в Килль.

Построенный шесть лет назад в Норвегии по специальному проекту для пролива Вяйнамери паром был возвращен компанией Saaremaa Laevakompanii владельцу, то есть Банку Германии. Владелец Saaremaa Laevakompanii Вячеслав Леэдо отметил, что Hiiumaa был хорошим и экономным судном и по сравнению с нынешними судами за один рейс тратил на сотню литров топлива меньше, передала "Актуальная камера на эстонском языке".

"Банк с удовольствием продлил бы возможность его работы здесь, но умные люди решили, что парому Hiiumaa здесь не место", - прокомментировал Леэдо передачу парома банку.

Леэдо отметил, что нашел для Hiiumaa работу, но компания решила, что не будет им оперировать.

"Мы просто вернули взятое в лизинг имущество. Мне жаль, что он уходит, потому что это очень хорошее судно с точки зрения экономии топлива", - сказал Леэдо.