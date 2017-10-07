rus.err.ee

Полиция Дании нашла части тела убитой журналистки Ким Валль ({{commentsTotal}})

За рубежом
Поиски тела журналистки в районе Копенгагена.
Поиски тела журналистки в районе Копенгагена. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Датские полицейские нашли недостающие части тела убитой журналистки Ким Валль. Об этом сообщает Jyllands Posten.

В ходе брифинга офицер полиции рассказал, что сотрудники ведомства нашли голову и ноги Уолл. Кроме того, обнаружен мешок с ее личными вещами и нож, которым, предположительно, убийца расчленил девушку, передает Газета.ру. 

Как отмечается, теперь следователи намерены установить точную причину смерти девушки.

В жестком убийстве подозревается изобретатель Питер Мадсен. 10 августа этого года Валль отправилась брать у него интервью на подводной лодке, которую сконструировал сам Мадсен. Однако субмарина затонула, и изобретателю удалось спастись. Тело девушки на подлодке не обнаружили.

Впоследствии расчлененное тело Валль нашли на одном из островов 21 августа. Мадсена арестовали, предъявив обвинения в убийстве.

Редактор: Надежда Берсенёва

ким валль


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

В Таллинне в пятницу открыл свои двери фестиваль якутской культуры, где посетителей ждут не только завораживающие киноленты, но и выставка ювелирных изделий и картин из "алмазного края".

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
12:00

Полиция Дании нашла части тела убитой журналистки Ким Валль

11:27

СМИ: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози

11:08

Паром Hiiumaa ходит уже под флагом Германии

10:37

Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

10:20

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата

10:06

В Таллинне за два дня проголосовали почти 61 500 человек

06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

В субботу дожди, +9.. +13

06.10

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

06.10

Оперная певица Дара Савинова: чтобы попасть в хороший театр, нужен хороший агент

06.10

Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружиемОбновлено

06.10

Пять человек погибли в результате мощного взрыва в доме пиротехника в ЛатвииОбновлено

06.10

Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

06.10

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской спортсменке

06.10

ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

05.10

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

06.10

США выделят 5 млн долларов на строительство радаров у реки Нарва

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

05.10

После открытия в Нарве новой улицы ученики Пяхклимяэской гимназии оказались в опасности

04.02

Суд отстранил Софью Хомякову от должности главы Narva Linna Arendus

06.10

ФОТО: в России поезд врезался в застрявший на путях автобус, 21 человек погибОбновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

06.10

Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчасОбновлено

06.10

Новый глава Больничной кассы: учреждению нужна цифровая трансформация

06.10

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

05.10

Промышленные предприятия Пярнумаа проводят дни открытых дверей

05.10

Итоги первого дня досрочного голосования на местных выборах

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: