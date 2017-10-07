Полиция Дании нашла части тела убитой журналистки Ким Валль ({{commentsTotal}})
Датские полицейские нашли недостающие части тела убитой журналистки Ким Валль. Об этом сообщает Jyllands Posten.
В ходе брифинга офицер полиции рассказал, что сотрудники ведомства нашли голову и ноги Уолл. Кроме того, обнаружен мешок с ее личными вещами и нож, которым, предположительно, убийца расчленил девушку, передает Газета.ру.
Как отмечается, теперь следователи намерены установить точную причину смерти девушки.
В жестком убийстве подозревается изобретатель Питер Мадсен. 10 августа этого года Валль отправилась брать у него интервью на подводной лодке, которую сконструировал сам Мадсен. Однако субмарина затонула, и изобретателю удалось спастись. Тело девушки на подлодке не обнаружили.
Впоследствии расчлененное тело Валль нашли на одном из островов 21 августа. Мадсена арестовали, предъявив обвинения в убийстве.
Редактор: Надежда Берсенёва