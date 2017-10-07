Ратас: ни этот, ни следующий состав Рийгикогу не отменит закон о сожительстве

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что, несмотря на решение руководства его партии о том, что закон о совместном проживании нужно отменить, это не сделает ни нынешний, ни следующий состав Рийгикогу.

"Закон о совместном проживании при нынешнем составе Рийгикогу и нынешней коалиции не будет отменен. Верно также и то, что при нынешнем составе парламента и нынешней коалиции с большой долей вероятности не будут приняты и прикладные акты к этому закону", - сказал он в интервью Lääne Elu, передает новостной портал ERR.

Также Ратас отметил, что и следующий состав Рийгикогу не отменит этот закон.

Комментируя решение руководства Центристской партии о том, что закон о совместном проживании нужно отменить, Ратас сказал, что партия исходит из договоренности коалиционного правительства по этому вопросу, а консенсуса по этому вопросу в настоящее время в правительстве нет.

"В коалиции, в которой сейчас состоит Центристская партия, консенсуса по этому вопросу не достигнуть. Центристская партия руководствуется тем, что в жизнь можно претворять то, о чем в правящей коалиции есть договоренность", - пояснил Ратас.

Премьер не дал конкретного ответа на вопрос о том, считает ли он сам, что закон нужно отменить.

По мнению Ратаса, закон отменить сложно, поскольку у людей есть право жить так, как они считают правильным.