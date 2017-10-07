rus.err.ee

ФОТО: в центре Москвы и других городах России проходят акции сторонников Навального ({{commentsTotal}})

За рубежом
{{1507372740000 | amCalendar}}
Митинг оппозиции в Москве
Фотогалерея
13 фотографий
Фото: Митинг оппозиции в Москве Автор: REUTERS, AFP/Scanpix
За рубежом

В Москве и десятках российских городов в субботу проходят митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. Большинство акций не согласованы властями. В Москве и в регионах начались задержания.

Акция в Москве началась в 14 часов, в центр города стянуты полицейские и сотрудники Росгвардии, передает Русская служба Би-би-си.

Власти отказались санкционировать митинг на Тверской, однако штаб Навального тем не менее призвал москвичей выйти на улицы.

В настоящее время, по оценкам корреспондентов Би-би-си, в районе Пушкинской площади собрались около 800-900 человек. Среди собравшихся них много молодых людей и несовершеннолетних школьников.

МВД позже сообщило, что на несогласованной акции на Пушкинской площади находилось 700 человек.

Некоторые участники митинга держат в руках плакаты, скандируют "Мы здесь власть" и "Мы не уйдем". Толпа молодых людей сканирует "Мы хотим гулять!" и "Не мешайте нам!", передает корреспондент Би-би-си. Через час после начала акции пошли по Тверской улице в сторону Кремля. Шествие негромко скандировало "Путин - вор".

Поскольку полиция перекрыла выход на манежную площадь, гуляющие начали разворачиваться и идти обратно к Пушкинской площади.

Полицейские просят собравшихся не загромождать тротуары и быть взаимовежливыми, призывают участников разойтись и не мешать проходу других граждан.

Корреспондент Би-би-си стал свидетелем одного задержания около Пушкинской площади. Агентство Интерфакс сообщило, что полицейские в Москве начали задерживать людей.

Обыски и задержания

По оценкам портала "ОВД-инфо", всего в России на акциях и перед ними задержано не менее 40 человек.

В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального полиция задержала 24 человека, сообщил мэр города Евгений Ройзман в эфире телеканала "Дождь".

За два дня до митингов был арестован руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержаны координаторы региональных штабов в нескольких городах. По данным "ОВД-инфо", в субботу были задержаны координаторы и сотрудники штабов Навального в Санкт-Петербурге, Твери и Перми.

В нескольких офисах оппозиционного политика, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски, были изъяты агитационные материалы.

Акции уже прошли в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Новокузнецке, Иркутске и других городах, они были немногочисленными - на улицы вышли несколько десятков человек.

Сообщается, что в Смоленске координатора арестовали на восемь суток за анонсирование акции. В Самаре, по данным Интерфакса, задержаны четыре участника и организатор акции сторонников Навального, поступают сообщения о задержании восьми человек в Ижевске.

На странице группы Навального в "ВКонтакте" говорится, что оппозиционеры выйдут на улицы в день, когда президент выходит на пенсию (7 октября - день рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет), намекая на проект предстоящего увеличения пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет.

Сторонники Навального сообщали, что призовут людей на митинги в 80 городах России. Главная акция запланирована в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Музыка листопада.

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:35

СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

16:09

В городах Испании проходят акции, призывающие к диалогу о судьбе Каталонии

15:57

ФОТО: в центре Москвы и других городах России проходят акции сторонников НавальногоОбновлено

14:42

ERR выяснил, где пройдут празднества участников выборов в Таллинне

13:24

СМИ сообщили о связи теракта в Манчестере с Германией

12:44

Ратас: ни этот, ни следующий состав Рийгикогу не отменит закон о сожительстве

12:00

Полиция Дании нашла части тела убитой журналистки Ким Валль

11:27

СМИ: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози

11:08

Паром Hiiumaa ходит уже под флагом Германии

10:37

Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

10:20

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата

10:06

В Эстонии за два дня проголосовали почти 61 500 человек

06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

04.02

Суд отстранил Софью Хомякову от должности главы Narva Linna Arendus

06.10

ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

06.10

США выделят 5 млн долларов на строительство радаров у реки Нарва

06.10

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской спортсменке

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

06.10

Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

06.10

Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчасОбновлено

06.10

Новый глава Больничной кассы: учреждению нужна цифровая трансформация

06.10

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

05.10

Промышленные предприятия Пярнумаа проводят дни открытых дверей

05.10

Итоги первого дня досрочного голосования на местных выборах

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: