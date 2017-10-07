Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. По этому поводу группа российских политологов выпустила доклад о том, каким прекрасным лидером является нынешний российский президент. Те же россияне, кто с таким мнением не согласен, вышли сегодня на акцию протеста, передает "Актуальная камера".

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. По этому поводу группа российских политологов выпустила доклад о том, каким прекрасным лидером является нынешний российский президент. Те же россияне, кто с таким мнением не согласен, вышли сегодня на акцию протеста, передает "Актуальная камера".

В акции протеста, которая прошла сегодня в центре Москвы, приняли участие около 700 человек. Протестующие требовали допустить к участию в президентских выборах в следующем году известного оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный сейчас отбывает административный арест за призыв к несанкционированным митингам.

Между тем ряд российских политологов полагает, что участие в выборах главного оппозиционера ничего не изменит - в опубликованном на днях докладе утверждается, что россияне видят своим президентом исключительно Владимира Путина.

"Сегодня Россия действительно ассоциируется с Путиным, это факт. И с этим фактом никто ничего поделать не собирается и не может ни на Западе, ни у нас в стране. Поэтому все эти идеи, которые оппозиция выдвигает, типа "Россия без Путина!" - они обречены на насмешку со стороны большинства", - сказал в интервью генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Есть в России и те, кто настроен в отношении Владимира Путина достаточно критично. Они пожелали ему в день рождения уехать из России, например, поехать к внукам в Голландию.

Сегодняшняя акция протеста в Москве прошла практически без задержаний. Протестующие прошли маршем до Манежной площади, однако дальше их полиция не пустила, и люди стали постепенно расходиться. Аналогичные акции протеста прошли сегодня и в других российских городах.

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Митинги прошли во многих городах России

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, в Москве и десятках российских городов в субботу прошли митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. Большинство акций не согласованы властями. В Москве и в регионах были произведены задержания.

Акция в Москве началась в 14 часов, в центр города были стянуты полицейские и сотрудники Росгвардии, передает Русская служба Би-би-си.

Власти отказались санкционировать митинг на Тверской, однако штаб Навального тем не менее призвал москвичей выйти на улицы.

По оценкам корреспондентов Би-би-си, в районе Пушкинской площади собрались около 800-900 человек. Среди собравшихся них много молодых людей и несовершеннолетних школьников.

МВД позже сообщило, что на несогласованной акции на Пушкинской площади находилось 700 человек.

Некоторые участники митинга держали в руках плакаты, скандировали "Мы здесь власть" и "Мы не уйдем". Через час после начала акции пошли по Тверской улице в сторону Кремля. Шествие негромко скандировало "Путин - вор".

Поскольку полиция перекрыла выход на манежную площадь, гуляющие начали разворачиваться и идти обратно к Пушкинской площади.

Полицейские просили собравшихся не загромождать тротуары и быть взаимовежливыми, призывали участников разойтись и не мешать проходу других граждан.

В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции

Петербургская полиция пресекла несанкционированное шествие сторонников оппозиционера Алексея Навального по Литейному проспекту.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновлено. Часть активистов была задержана полицией, остальные разошлись.

Ранее сообщалось, что собравшиеся на Марсовом поле сторонники Навального, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, двинулись в сторону Литейного проспекта. При их приближении проспект был перекрыт сотрудниками полиции, полицейские начали задерживать протестующих.

Ранее Смольный предупреждал петербуржцев о недопустимости проведения протестной акции 7 октября.

В субботу днем стало известно, что полиция задержала координатора "Открытой России" в Петербурге Андрея Пивоварова, а ранее, утром, за незаконную агитацию были задержаны два сотрудника городского штаба Алексея Навального - юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.

Обыски и задержания

По оценкам портала "ОВД-инфо", всего в России на акциях и перед ними задержано не менее 40 человек.

В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального полиция задержала 24 человека, сообщил мэр города Евгений Ройзман в эфире телеканала "Дождь".

За два дня до митингов был арестован руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержаны координаторы региональных штабов в нескольких городах. По данным "ОВД-инфо", в субботу были задержаны координаторы и сотрудники штабов Навального в Санкт-Петербурге, Твери и Перми.

В нескольких офисах оппозиционного политика, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски, были изъяты агитационные материалы.

Акции уже прошли в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Новокузнецке, Иркутске и других городах, они были немногочисленными - на улицы вышли несколько десятков человек.

Сообщается, что в Смоленске координатора арестовали на восемь суток за анонсирование акции. В Самаре, по данным Интерфакса, задержаны четыре участника и организатор акции сторонников Навального, поступают сообщения о задержании восьми человек в Ижевске.

На странице группы Навального в "ВКонтакте" говорится, что оппозиционеры выйдут на улицы в день, когда президент выходит на пенсию (7 октября - день рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет), намекая на проект предстоящего увеличения пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет.

Сторонники Навального сообщали, что призовут людей на митинги в 80 городах России.