Полиция начала задерживать оппозиционеров, собравшихся в центре Москвы у памятника Александру Пушкину.

В частности, как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.

В районе площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины "Тигр" и десятки сотрудников правоохранительных органов.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает собравшихся на площади людей разойтись и не мешать проходу других граждан.

Ранее наблюдатели сообщили, что на Пушкинской площади в центре Москвы около памятника Пушкину собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.

В городах России в день рождения Путина проходят акции в поддержку Навального

7 октября по всей России намечены акции в поддержку Алексея Навального, находящегося в настоящий момент под административным арестом. Большинство митингов, которые должны пройти в 80 городах, не санкционированы властями.

В соцсетях призывы прийти на митинги публикуются с хэштегом #ЗаНавального, а основные требования сводятся к трем пунктам:

- Немедленное освобождение Алексея Навального

- Создание условий для нормальной политической конкуренции

- Допуск на выборы Навального и любых других кандидатов, способных собрать необходимые 300 000 подписей

На странице Группы Навального в ВКонтакте говорится, что оппозиционеры выйдут на улицы в день, когда президент выходит на пенсию (7 октября - день рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет), намекая на проект предстоящего увеличения пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет.

В митингах готовятся принять участие сторонники Навального в 80 городах России. Главная акция запланирована в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00.

Власти Москвы отказались санкционировать митинг. Штаб Навального тем не менее призывает москвичей выйти на улицы.

При этом в Барнауле, Бийске, Братске и Великом Новгороде акции были согласованы с местными властями.

Накануне митингов был задержан руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, арестованы координаторы региональных штабов в Краснодаре, Ставрополе и Смоленске.

В нескольких офисах оппозиционного политика, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски, были изъяты агитационные материалы.

Акции уже прошли в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите, они были немногочисленными - на улицы вышли несколько десятков человек.

Сообщается, что пока на самих акциях массовых задержаний не происходит. Однако, по данным портала "ОВД-инфо", в субботу были задержаны координаторы штабов Навального в Твери, Ставрополе и Перми. Сообщается, что в Смоленске координатора арестовали на восемь суток за анонсирование акции. В Самаре задержаны трое организаторов митинга, поступают сообщения о задержаниях в Ижевске.