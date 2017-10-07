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ERR выяснил, где пройдут празднества участников выборов в Таллинне ({{commentsTotal}})

Выборы
Праздник центристов в отеле Meriton после выборов в 2009 году.
Праздник центристов в отеле Meriton после выборов в 2009 году. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

Новостной портал ERR выяснил, где соберутся и будут ждать итогов голосования в Таллиннское горсобрание участвующие в выборах политические силы.

Центристская партия — ресторан Manna la Roosa

"Manna la Roosa – для нас новое и несколько иное место, но ведь и наша концепция несколько отличается от той, которая была на предыдущих выборах. Отсюда открывается хороший вид на Таллиннское городское собрание, и для того, чтобы быть выбранными, наши кандидаты проделали большую и очень хорошую работу. С этого места хорошо посмотреть на свое рабочее место с 16 октября", - пояснил пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги новостному порталу ERR.

Партия реформ — ресторан R14

"Партия реформ будет отмечать итоги выборов в Таллинне в ресторане R14 в квартале Ротерманни. Мы ожидаем, что в этот вечер здесь соберётся 100-150 человек", - сказал пресс-секретарь партии Сильвер Пукк.

IRL – кафе-ресторан Wabadus

"В Таллинне мы будем отмечать итоги выборов в кафе-ресторане Wabadus. Это место в центре города, куда легко добраться. IRL и раньше отмечал итоги выборов здесь. Конечно, мы рассматривали и другие места, но нам приходится учитывать число людей, в данном случае число кандидатов в Таллинне, которое довольно велико", - объяснила выбор места для праздничного вечера пресс-секретарь партии Кристийна Херодес.

Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн" - кафе Komeet

"У нас было много мест для выбора, в том числе и в Старом Городе. Но это кафе находится в центре города, и к нему очень хороший доступ. Так и был сделан выбор", - сообщила Ольга Иванова.

Избирательный союз "Гражданин свободного Таллинна" — кафе Kuku klubi

По словам контактного лица по связям со СМИ Избирательного союза "Гражданин свободного Таллинна" Ыйе-Мари Аасмяэ, в кафе Kuku klubi ждут 150-200 человек. И это место было выбрано потому, что многие решения избирательного союза были рождены именно там. "У нас очень много кандидатов, которые связаны с этим кафе".

Социал-демократическая партия — паб-ресторан Humalakoda на Балтийском рынке

"Мы ждем всех наших кандидатов и их сторонников, примерно пару сотен человек", - сказал кандидат от соцдемов в мэры Таллинна Райнер Вакра. По его словам, Humalakoda - новое и интересное место и это один из следующих символов города в дополнение к близкому ему Ныммескому рынку.

Партия "Зеленые Эстонии" — штаб-квартира партии

Председатель партии и кандидат в мэры Таллинна Зюлейха Измайлова сказала, что у зеленых нет возможности пойти куда-нибудь в кафе или бар, чтобы там отмечать итоги выборов. "Организуем небольшой праздник в своей штаб-квартире. Зеленые несколько отличаются от других партий", - отметила Измайлова.

EKRE – пока не известно

Член парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон сказал, что на данный момент рассматривается несколько мест и окончательный выбор еще не сделан.

Редактор: Надежда Берсенёва

выборы


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Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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