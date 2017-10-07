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СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность" ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Wikimedia Commons
За рубежом

Беременность проходит хорошо, однако в информационной системе, которую используют в учреждениях здравоохранения, наблюдается сбой из-за того, что у беременной – мужской социальный идентификационный номер, сообщает издательство Lännen Media.

В Финляндии в первый раз столкнулись с ситуацией, когда транссексуальный мужчина вынашивает ребенка, передает Yle.

При рождении мужчина, вынашивающий ребенка, получил женские документы, однако позже он прошел через операцию по смене пола и в прошлом году получил официальные документы на мужское имя, а также мужской идентификационный номер (henkilötunnus). В какой-то момент мужчина-трансгендер решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, чтобы попытаться забеременеть – в этом его поддерживал партнер.

По словам пары, беременность проходит хорошо, однако компьютерные программы, которые используются в системе здравоохранения, не распознает ситуацию, в которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером. Как сообщает пара, с бюрократическими проблемами приходится сталкиваться ежедневно – как в женской консультации, так и в больнице.

По словам социального работника, занимающегося вопросами транссексуальности в организации по защите прав меньшинств Seta, нельзя быть уверенным наверняка, что это первый случай "мужской беременности" в Финляндии.

"Теоретически, если биологическая женщина меняет с помощью операции пол на мужской, то после операции можно сделать перерыв в гормональной терапии и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже прибегла к этому методу", - заявила Маарит Хууска.

Редактор: Надежда Берсенёва

трансгендеры


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