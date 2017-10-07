rus.err.ee

Агент ФБР помог раскрыть планы террористов устроить в США "второе 11 сентября" ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Автор: Scanpix
За рубежом

Трое сторонников экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) намеревались совершить теракты в Нью-Йорке — устроить, по их словам, "второе 11 сентября". Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства юстиции США.

Боевики планировали атаки летом 2016 года во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они собирались заложить взрывчатку на Таймс-сквер и в метро, кроме того, предполагали устроить стрельбу на концертных площадках. Для связи друг с другом экстремисты использовали мессенджеры. Отмечается, что при подготовке они ориентировались на сценарий терактов в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016-го, передает Лента.

Все трое находятся под арестом, один признал вину, отмечает американский Минюст. Двоим подсудимым по 19 лет — это граждане США и Канады. Третий — филиппинец, ему 37 лет. Американец ждет приговора суда на родине, двое других были пойманы за границей. Ожидается, что их выдадут Соединенным Штатам.

Теракты удалось предотвратить благодаря агенту ФБР, внедрившемуся в ячейку группировки.

В марте 2016 года в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва, позже еще один — в метро. При атаках погибли 34 человека. За полгода до этого, в ноябре 2015-го, серия терактов произошла в Париже: экстремисты открыли стрельбу в концертном зале "Батаклан" и активировали взрывные устройства у футбольного стадиона "Стад де Франс" и в пригородах. Тогда число жертв было больше — 132 человека.

11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: Надежда Берсенёва

сшафбр11 сентября


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Музыка листопада.

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:15

Полиция с помощью вертолета спасла заблудившегпся на болоте мужчину

17:45

Президентом Всемирной федерации шашек избран Янек Мягги

17:03

Агент ФБР помог раскрыть планы террористов устроить в США "второе 11 сентября"

16:35

СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

16:09

В городах Испании проходят акции, призывающие к диалогу о судьбе Каталонии

15:57

ФОТО: в центре Москвы и других городах России проходят акции сторонников НавальногоОбновлено

14:42

ERR выяснил, где пройдут празднества участников выборов в Таллинне

13:24

СМИ сообщили о связи теракта в Манчестере с Германией

12:44

Ратас: ни этот, ни следующий состав Рийгикогу не отменит закон о сожительстве

12:00

Полиция Дании нашла части тела убитой журналистки Ким Валль

11:27

СМИ: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози

11:08

Паром Hiiumaa ходит уже под флагом Германии

10:37

Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

10:20

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

04.02

Суд отстранил Софью Хомякову от должности главы Narva Linna Arendus

06.10

ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

06.10

США выделят 5 млн долларов на строительство радаров у реки Нарва

06.10

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской спортсменке

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

06.10

Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

06.10

Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчасОбновлено

06.10

Новый глава Больничной кассы: учреждению нужна цифровая трансформация

06.10

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

05.10

Промышленные предприятия Пярнумаа проводят дни открытых дверей

05.10

Итоги первого дня досрочного голосования на местных выборах

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: