Президентом Всемирной федерации шашек избран Янек Мягги

На состоявшемся сегодня в Таллинне Общем собрании Всемирной федерации шашек (FMJD) представители 65 стран выбрали президентом организации нынешнего президента Европейской федерации шашек (EDC) Янека Мягги.

Головной офис Всемирной федерации шашек теперь будет и в Таллинне, и в Амстердаме. Еще одного представителя Эстонии - Ааре Харака — выбрали новым финансовым руководителем FMJD, передает спортивный портал ERR.

В новое руководство Всемирной федерации шашек вошли: Янек Мягги (президент, Эстония), Чэнь Цзэлань (вице-президент, Китай), Гарри Оттен (руководитель международных отношений, Нидерланды), Яцек Павлицкий (директор турниров, Польша), Ааре Харак (финансовый руководитель, Эстония), Юрий Черток (генеральный секретарь, Россия) и Daniele Macali (директор молодежных турниров, Италия).

Завтра в Таллинне пройдет общее собрание Европейской федерации шашек, на котором Янек Мягги объявит о своей отставке и будет выбран новый президент организации. В связи с этим штаб-квартира EDC также уйдет из Эстонии.

"Мы работали вместе с Янеком с 2007 года, когда он был избран президентом Европейской федерации шашек", - сказал экс-президент FMJD Гарри Оттен, объявивший весной, что не собирается переизбираться на этот пост.

Янек Мягги — второй представитель Эстонии, который возглавляет всемирные спортивные организации — в прошлом году президентом Международной федерации спортивного ориентирования был выбран Лехо Халдна.