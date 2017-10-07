rus.err.ee

Президентом Всемирной федерации шашек избран Янек Мягги ({{commentsTotal}})

Спорт
Янек мягги избран президентом Всемирной федерации шашек
Янек мягги избран президентом Всемирной федерации шашек Автор: Teэт Малсрооз
Спорт

На состоявшемся сегодня в Таллинне Общем собрании Всемирной федерации шашек (FMJD) представители 65 стран выбрали президентом организации нынешнего президента Европейской федерации шашек (EDC) Янека Мягги.

Головной офис Всемирной федерации шашек теперь будет и в Таллинне, и в Амстердаме. Еще одного представителя Эстонии - Ааре Харака — выбрали новым финансовым руководителем FMJD, передает спортивный портал ERR.

В новое руководство Всемирной федерации шашек вошли: Янек Мягги (президент, Эстония), Чэнь Цзэлань (вице-президент, Китай), Гарри Оттен (руководитель международных отношений, Нидерланды), Яцек Павлицкий (директор турниров, Польша), Ааре Харак (финансовый руководитель, Эстония), Юрий Черток (генеральный секретарь, Россия) и Daniele Macali (директор молодежных турниров, Италия).

Завтра в Таллинне пройдет общее собрание Европейской федерации шашек, на котором Янек Мягги объявит о своей отставке и будет выбран новый президент организации. В связи с этим штаб-квартира EDC также уйдет из Эстонии.

"Мы работали вместе с Янеком с 2007 года, когда он был избран президентом Европейской федерации шашек", - сказал экс-президент FMJD Гарри Оттен, объявивший весной, что не собирается переизбираться на этот пост.

Янек Мягги — второй представитель Эстонии, который возглавляет всемирные спортивные организации — в прошлом году президентом Международной федерации спортивного ориентирования был выбран Лехо Халдна.

Редактор: Надежда Берсенёва

шашкиянек мягги


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Музыка листопада.

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
18:15

Полиция с помощью вертолета спасла заблудившегпся на болоте мужчину

17:45

Президентом Всемирной федерации шашек избран Янек Мягги

17:03

Агент ФБР помог раскрыть планы террористов устроить в США "второе 11 сентября"

16:35

СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

16:09

В городах Испании проходят акции, призывающие к диалогу о судьбе Каталонии

15:57

ФОТО: в центре Москвы и других городах России проходят акции сторонников НавальногоОбновлено

14:42

ERR выяснил, где пройдут празднества участников выборов в Таллинне

13:24

СМИ сообщили о связи теракта в Манчестере с Германией

12:44

Ратас: ни этот, ни следующий состав Рийгикогу не отменит закон о сожительстве

12:00

Полиция Дании нашла части тела убитой журналистки Ким Валль

11:27

СМИ: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози

11:08

Паром Hiiumaa ходит уже под флагом Германии

10:37

Сависаар о возможности вновь стать мэром: почему бы и нет?

10:20

На военной базе в США при наезде автомобиля погибли два солдата

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: