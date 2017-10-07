Полиция с помощью вертолета спасла заблудившегося на болоте мужчину

Около 19 часов в пятницу, 6 октября, в Центр тревоги позвонил 51-летний мужчина с нарушением опорно-двигательного аппарата и сказал, что пошел на болот за клюквой, заблудился и не может вернуться, сообщила BNS Лыунаская префектура.

"Мужчина каждый год, уже много десятилетий, собирает клюкву в этих местах. Тем не менее, он оказался в ситуации, когда он не мог узнать окрестности и не понимал, как выбраться с болота", - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Индрек Коэметс и похвалил мужчину, который основательно подготовился перед походом на болото.

"Мужчина захватил с собой еду, лекарства, и спички, чтобы при необходимости развести костер и согреться. Мобильный телефон позволил при неожиданно возникших проблемах сообщить о них полиции и надеяться, что после того, как его местонахождение определят с помощью позиционирования, к нему придут на помощь", - отметил Коэметс.

По данным полиции, мужчина планировал выйти с болота при свете дня, но вместо этого ему пришлось часами искать выход, пока он не понял, что сам его не найдет. Поскольку местность была сложной и уже стемнело, было нецелесообразно отправлять на поиски полицейских с добровольцами.

"Мы задействовали вертолетную команду авиагруппы, которая принялась прочесывать болотистую местность. Около 23:30 вертолетная команда нашла пострадавшего и подняла его на борт вертолета. Было видно, что он насквозь промок и повредил бедро, но при этом очень рад, что остался жив", - сказал Коэметс.

"Железное правило — при походе за ягодами или грибами у каждого обязательно должен быть при себе мобильный телефон, каким бы хорошим ориентировщиком вы себя ни считали. Со всеми бывают неожиданности, жизненно важно, чтобы вы могли позвать на помощь, оказавшись в опасной ситуации. Если сам человек не может позвать на помощь, близкие вскоре заметят его отсутствие и позиционирование мобильного телефона позволит быстро его найти", - добавил Коэметс.