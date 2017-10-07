Врач: вакцина убережет от осложнений гриппа

Врачи рекомендует начинать вакцинироваться от гриппа. В особенности это касается детей, тех кто старше 60 и больных некоторыми хроническими заболеваниями. Прививка сводит к минимуму вероятность заболеть, а если вакцинированный все-таки заразится, то течение болезни будет легким и без осложнений.

На дворе октябрь, а значит не за горами всем хорошо знакомая и неприятная особенность этой времени года - грипп. Сейчас самое время начинать делать прививки от этого коварного вируса. Вакцинация от гриппа особенно необходима детям и пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. В прошлом сезоне грипп особенно тяжело переносили пожилые люди. Многие случаи заболевания среди этой возрастной группы закончились летальным исходом.

"Я, как врач, рекомендую всем сделать прививку, потому что взрослый человек может болеть неделю-две и с довольно тяжелыми симптомами", - сказала врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин.

При вакцинации от гриппа в организм вводятся так называемые антигены - частицы вируса, которые распознает иммунная система и вырабатывает против них антитела. Если сделать прививку сейчас, то примерно через две недели организм уже вооружится антителами. Не секрет, что существуют разные мнения относительно прививок, многие из которых основаны на мифах и предрассудках.

"В интернете много можно читать, но вакцины мы уже знаем больше ста лет, и благодаря этим вакцинам ушли многие болезни", - добавила Мяртин.

По словам врача, в вирус гриппа входит чуть больше десяти антител, а при каждом вдохе на улице человек получает от 400 до 600 инородных антител. То есть один раз вдохнуть улице опаснее для здоровья, чем сделать прививку. Вакцинация сводит к минимуму вероятность заражения, однако не дает 100% гарантии, что болезнь обойдет стороной. Но даже в случае заражения, вакцина облегчит течение болезни и убережет от осложнений. Сделать прививку можно у семейного врача. Эту процедуру рекомендуется повторять каждый год.