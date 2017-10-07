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Медики оказали помощь 11 пострадавшим при наезде машины на людей в Лондоне ({{commentsTotal}})

За рубежом
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В центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего пострадали несколько человек.
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Фото: В центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего пострадали несколько человек. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

У Музея естествознания в центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего более десяти человек получили ранения.

Медики оказали помощь 11 пострадавшим в Лондоне при наезде автомашины на пешеходов у Музея естествознания. Об этом сообщила в Twitter Служба скорой помощи британской столицы, передает ТАСС.

"Мы оказали медицинскую помощь 11 пациентам, большинство получили травмы ног и головы, доставили 9 из них в больницу", - сказано в заявлении службы. 

Ранее в заявлении полиции указывалось, что травмы получили несколько пешеходов, передал корреспондент Би-би-си с места события.

Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. Сейчас полиция ведет расследование произошедшего и пытается установить мотив. Изначально сообщалось, что полиция не рассматривает версию теракта, однако позже выяснилось, что эта версия не исключается.

Полицейские также подтверждают, что на месте инцидента был задержан один человек, однако подчеркивают, что он пока не арестован - с ним беседуют офицеры. В "Твиттере" появилось видео задержания.

Музей естествознания эвакуирован. Находящийся напротив него музей Виктории и Альберта продолжает работу.

Представитель канцелярии Терезы Мэй сообщил, что премьер-министра держат в курсе последних событий.

В настоящий момент уровень террористической угрозы в Британии оценивается как серьезный, что значит, что вероятность нападений очень велика.

Корреспондент Би-би-си Хлои Хэйуорд вышла из Музея естествознания сразу после инцидента.

"Я заметила, что напротив на улице наискосок стояла машина - похоже, она выскочила на тротуар. Вокруг собралась толпа, и один или два человека лежали на земле", - рассказала она.

По ее словам, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция, в небе кружат полицейские вертолеты, пострадавших забрала машина скорой помощи.

Очевидец, который шел к музею по той же улице, рассказывает: "Мы ждали у светофора, и в этот момент я услышал резкие хлопки, похожие на выстрелы, и мы увидели, как на тротуар выскочила машина. Мы бросились бежать, моя подруга упала на землю и порезала себе руки".

Женщина, не пожелавшая назвать свое имя, заявила: "Когда всё немного утихло, мы вернулись на то место, где были, и увидели, что на земле лежит мужчина, которого удерживали полицейские".

Редактор: Надежда Берсенёва

лондон


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