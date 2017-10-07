Сегодня в волости Козе прошел необычный гоночный турнир. На трассу выехали садовые тракторы. В Эстонии этот вид спорта появился 7 лет назад и с каждым годом набирает популярность, передает "Актуальная камера".

Рев мотора, дух соперничества, море грязи и жажда победы. Настоящие любители адреналина доказали, что садовый трактор может пригодиться не только в хозяйстве. В каждой команде по три участника, которые сменяют друг друга. Всего заезд длится 40 минут, в течение которых может случиться всякое - выезд за пределы трассы, заглохнувший мотор.

Даже не разбираясь в садовых тракторах, можно заметить, что некоторые из них очень отличаются от других. Всё дело в том, что в эстонской лиге есть два класса - "стандарт" и "свободный".

"В классе "стандарт" должен быть оригинальный садовый трактор. Особо ничего менять нельзя, только лишь усилить его. В свободном классе нет ограничений. Но всё-таки транспорт должен напоминать садовый трактор", - пояснил специалист по садовым тракторам Янек Коккар.

Хотя гонки на садовых тракторах и зародились в Англии, эстонские спортсмены ничуть не уступают и даже могут показать класс родоначальникам этого своеобразного вида спорта. Например, этой зимой на международных соревнованиях в Финляндии наша женская команда заняла первое место. Удивлению других участников не было предела.

Также начались переговоры финских и эстонских спортсменов о том, чтобы в дальнейшем проводить совместные соревнования.

"Сейчас ситуация такова, что есть финские правила и эстонские правила. У нас уже был опыт совместных соревнований. Участники стартовали вместе, но подсчет очков у финнов и эстонцев велся раздельно, потому что стандарты все-таки отличаются. В следующем году постараемся привести правила к общему знаменателю, чтобы мы могли соревноваться на равных и устраивать объединенные турниры", - рассказала Стелла Нетсе из команды Votikmetsa.

По правилам, участвовать могут только совершеннолетние, но в сегодняшнем заезде были и исключения. А для совсем маленьких был организован отдельный турнир. Как утверждают опытные райдеры, подрастающее поколение подает большие надежды.