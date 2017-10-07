Отт Тянак идет третьим на ралли Испании

В Каталонии продолжается очередной этап чемпионата мира по авторалли. Среди претендентов на победу эстонец Отт Тянак. За 7 спецучастков до финиша ралли Испании он занимает третье место в общем зачёте этапа.

Отт Тянак приехал на ралли Каталонии с большой целью - выиграть этап и сохранить шансы на общую победу в чемпионате мира. И в пятницу он сразу же был лучшим на первом спецучастке, но всё же по итогам шести скоростных отрезков первого дня соревнований был на четвёртом месте. Правда, лидеру пятницы норвежцу Андреасу Миккельсену Тянак уступал всего 6 секунд.

Первую часть субботней программы Отт проехал без глобального риска. На одном из допов он занял третью позицию, а на 12-м спецучастке показал второе время. За счёт стабильной езды и на всех остальных скоростных отрезках он сумел подняться вверх в генеральной классификации этапа. После 12-ти спецучастков Тянак занимает третье место. От лидера британца Криса Мика он отстает на 14 секунд. А вот идущий вторым партнёр Отта по команде "М-спорт" француз Себастьен Ожье опережает эстонца всего на одну десятую секунды.

В воскресенье автогонщики преодолеют заключительные 6 спецучастков. В том числе и бонусный, где за победу можно получить 5 дополнительных баллов. Пока Тянак занимает в общем зачёте чемпионата мира третье место и отстаёт от лидера Ожье на 33 очка.