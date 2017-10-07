К срочной службе в рамках последнего в этом году призыва приступили 1138 человек

К срочной службе в рамках последнего в этом году призыва приступило 1138 человек, в том числе семь девушек.

Более 600 юношей приступило к срочной службе в 1-й пехотной бригаде и около 380- во 2-й, сообщил Департамент оборонных ресурсов.

Гендиректор Департамента оборонных ресурсов Маргус Паэ сказал, что в этот раз на добровольной основе на срочную службу поступило 40,2% юношей. Добровольцами считаются молодые люди, которые, не дожидаясь повестки от Департамента оборонных ресурсов, сами выражают желание пройти срочную службу.

Паэ отметил, что в этом году зафиксирована рекордная за последние годы доля добровольных срочных служащих. "Я высоко ценю решительность и зрелость этих молодых людей. На срочной службе они приобретут много новых знаний и навыков, а также опыт работы в команде. После того, как долг будет исполнен, им будет проще планировать учебу, дальнейшую жизнь и карьеру. Чем больше добровольцев, тем успешнее и мотивированнее выучка. Эти молодые люди также станут основными силами на предстоящих в следующем году учебных сборах Siil", - сказал Паэ.

У большей части новых срочных служащих основное или среднее образование, по итогам восьмимесячной подготовки они станут рядовым составом резерва. В рамках этого призыва к срочной службе приступили 16 прибывших из-за границы человек, большая их часть — из Финляндии.

Всего за этот год на срочную службу поступило 3430 человек, в том числе на добровольной основе 34 девушки.

Следующий призыв предстоит в первую неделю 2018 года.