Актуальная камера 07.10.2017 (20:00)

Врачи рекомендует начинать вакцинироваться от гриппа. В особенности это касается детей, тех кто старше 60 и больных некоторыми хроническими заболеваниями. Прививка сводит к минимуму вероятность заболеть, а если вакцинированный все-таки заразится, то течение болезни будет легким и без осложнений.
Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.
По мнению предпринимателя Райво Варе, показанные в фильме "14 падежей" проблемы русских детей при интеграции в эстонскоязычную среду кроются в головах их родителей.
В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил