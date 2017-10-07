В воскресенье дождливо и ветрено

В ближайшие сутки погода в Эстонии будет дождливой и ветреной, передает "Актуальная камера".

Ночью облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный до 5-12, на побережье и островах порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 4-х до 10-ти градусов.

Днем сохранится облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный от 7-ми до 12-ти, на побережье и островах порывами до 15-18 метров в секунду, вечером ослабеет. Температура воздуха от 7-ми до 11-ти градусов.