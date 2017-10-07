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В воскресенье дождливо и ветрено ({{commentsTotal}})

Погода
Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография Автор: Фото: Scanpix/Reuters
Погода

В ближайшие сутки погода в Эстонии будет дождливой и ветреной, передает "Актуальная камера".

Ночью облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный до 5-12, на побережье и островах порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 4-х до 10-ти градусов.

Днем сохранится облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный от 7-ми до 12-ти, на побережье и островах порывами до 15-18 метров в секунду, вечером ослабеет. Температура воздуха от 7-ми до 11-ти градусов.



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Врачи рекомендуют всем сделать прививку от гриппа.

Врач: вакцина убережет от осложнений гриппа

Врачи рекомендует начинать вакцинироваться от гриппа. В особенности это касается детей, тех кто старше 60 и больных некоторыми хроническими заболеваниями. Прививка сводит к минимуму вероятность заболеть, а если вакцинированный все-таки заразится, то течение болезни будет легким и без осложнений.

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В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.

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