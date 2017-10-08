В объективе "АК+": события в Каталонии, опасные перекрестки и режиссер Марианна Каат ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 8 октября.
В программе:
События в Каталонии и реакция Европы. Репортаж Наталии Демидовой.
Опасные перекрестки города Таллинна. Что делать с пробками? Разбиралась Таисия Дмитриева.
Знакомство с Марианной Каат. С режиссером беседует Ксения Репсон-Дефорж.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.
Редактор: Виктор Сольц