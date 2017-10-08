В Эстонии за три дня проголосовали более 84 000 человек

За первые три дня электронного голосования в интернете и предварительного голосования на участках на очередных муниципальных выборах в Эстонии к 20 часам 7 октября проголосовали 84 342 человека.

В уездных центрах проголосовали 20 420 человек, а в интернете - 63 922 человека.

На девяти открытых в Таллинне избирательных участках проголосовали 11 999 человек, а на шести участках, открытых в Тарту, - 4085 человек. Из других уездных центров наиболее активным было участие избирателей в Пярну, где на избирательном участке проголосовали 655 человек.

За тот же срок на местных выборах в 2013 году в уездных центрах проголосовали 15 205 человек, а в интернете - 42 436 человек.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. Проголосовать в уездных центрах вне зависимости от места жительства можно до 20 часов в понедельник. В каждом уездном центре открыто не менее одного избирательного участка, в Таллинне открыты девять участков, а в Тарту - шесть. Предварительное голосование на всех 557 избирательных участках пройдет на предстоящей неделе с понедельника по среду.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.