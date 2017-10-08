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Делом года в области образования стали технологические и дизайнерские хакатоны ({{commentsTotal}})

Эстония
Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты сообща работают над решением какой-либо проблемы
Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты сообща работают над решением какой-либо проблемы Автор: ERR
Эстония

На гала-мероприятии "Учитель года" титул "Дело года в области образования" получили Алво Ааблоо, Ренеэ Пуусепп, Мартин Мелиорански, Индрек Ребане и Ану Пийрисильд - организаторы технологических и дизайнерских хакатонов "Garage48 Hardware & Arts".

Тартуский университет и Эстонская художественная академия совместно с целевым учреждением Garage48 уже в течение четырех лет успешно организуют хакатоны по развитию физических прототипов. На мероприятиях, которые длятся по 48 часов, ежегодно разрабатывают прототипы для нескольких десятков идей или находят решения для повседневных проблем.

Воспитателем года стала Марика Мокс из таллиннского детского сада "Ряннаку". Марика уверена в том, что музыкальность присуща каждому человеку и каждый по-своему талантлив. По ее мнению, каждый ребенок может быть солистом, художником, композитором и танцовщиком.

Классным руководителем года стала Хилле-Маде Варуль из Валгаской гимназии. То, как она руководит классом, может служить отличным примером тому, как объединить две национальные группы, сплотить учащихся из разных общин и направить их усилия на достижение общей цели. Хилле-Маде Варуль - учитель, которую ученики не забывают, даже если после выпуска прошло несколько десятилетий.

Учителем года в начальных классах стала Сирле Персидски из Тартуской школы Кивилинна. Когда учебный день проходит под руководством Сирле, то ученики не всегда могут сказать, на каком именно уроке они находятся, потому что она умеет мастерски сочетать занятия - на природоведении дети поют, на уроках физкультуры - учат эстонский язык или математику. Она умеет заинтересовать детей темой, увлечь рассказом и подбодрить учеников так, чтобы дети не боялись высказать свое мнение.

Учителем-предметником года в основной школе стал учитель Таллиннской гимназии Кристийне Лаури Вилиберт. Самым большим его достижением можно считать основание школьного технологического центра - благодаря его стараниям робототехника стала визитной карточкой школы. Идеи Лаури находят живой отклик среди учеников, он помогает им открывать мир и познавать вкус успеха. Темы, которые они проходят на уроках по технологии, часто подкрепляются практикой - ученики претворяют в жизнь собственные изобретения, будь то электронная собачья будка или самодельная электрогитара.

Учителем года в гимназии стал Александр Кирпу из Тартуской гимназии Тамме. В этом году в собственной школе Александр был выбран "учителем Лауром", в обновленной школе у него получилось сделать преподавание химии более увлекательным.

Учителем года среди преподавателей профессональных училищ стала Мерилле Хоммик из Тартуской художественной школы. Мерилле сумела удачно совместить историю искусства и 3D-моделирование, что позволило сделать изучение истории искусства в разы более привлекательным и интересным занятием для учащихся. Мерилле всегда поддерживает диалог с учащимися, умеет их вдохновлять и проводить параллели между повседневностью и произведениями искусства.

Преподавателем года стал Майдо Мерисалу из Тартуского университета. Майдо - молодой преподаватель, который помимо обучения студентов занимается и популяризацией науки. Его излюбленным профессиональным приемом стало использование учебных видео о науке, которые особенно хвалят те, кто интересуется космосом. Майдо и его подопечные разрабатывают защиту от коррозии, которую планируется испытать в космосе на спутнике ESTCube-2.

Наставником года была названа Сайма Телль из основной школы Кеэни. Сайма - заботливая, искренняя, обладает нестандартным мышлением и всегда готова к сотрудничеству.

Руководителем года стала Лий Яйрус из тапаского детского сада "Викеркаар". Под руководством Лий детский сад присоединился к пилотному проекту по модели двустороннего языкового погружения. Такой подход - нововведение как в регионе, так и в дошкольном образовании в целом, он поможет созданию сплоченного и более толерантного общества.

Другом образования был признан Март Ноорма из Тартуского университета. Март известен как основатель и руководитель программы эстонского студенческого спутника и судья на телепередаче "Rakett 69". Он со страстью говорит о том, что в образовании нужно уделять большее внимание обучению, нацеленному на решение проблем. Март прекрасно умеет мыслить широко, и при этом заставляет людей поверить в то, что все возможно.

Учащимися года стали ученики гимназии имени Хуго Треффнера Сандра Высасте, Йоонатан Орас, Крис-Робин Сирге и Кевин Рейсенбук, чья ученическая фирма Festera в этом году в Брюсселе была объявлена лучшей в Европе среди ученических фирм. Учащимися года также стали студентка Тартуского профессионального училища Лийна Суур, прекрасно выступившая на соревнованиях по ресторанному обслуживанию и Йоонас Юрген Кисель, учащийся Ваналиннаской образовательной коллегии, получивший серебряную медаль на международной олимпиаде по лингвистике в Ирландии.

Гала-мероприятие "Учитель года" проводится с целью выделить тех, кто работает в сфере образования и тех, кто оказывает ему поддержку, кто вносит свой вклад в благополучие подрастающего поколения и чья работа служит примером другим.

Дополнительная информация - на странице гала-мероприятия "Учитель года".

Редактор: Виктор Сольц

garage48хакатонучитель года


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