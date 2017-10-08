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Гран-при "Формулы -1" в Японии выиграл Льюис Хэмилтон ({{commentsTotal}})

Спорт
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии. Гонка прошла в Судзуке.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо, передает ТАСС.

Немец Себастьян Феттель из "Феррари", который стартовал третьим, сошел с дистанции из-за механических проблем.

В Японии, как и неделей ранее в Малайзии, не выступал россиянин Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить его от двух гонок и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл".

Гасли финишировал 13-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (234).

Следующий этап Гран-при пройдет в США с 20 по 22 октября.

Редактор: Виктор Сольц

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