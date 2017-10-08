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Экс-футболист "Левадии" и сын наставника "Транса" официально дебютировали за сборную России ({{commentsTotal}})

Спорт
Сборная России по футболу празднует гол
Сборная России по футболу празднует гол Автор: ТАСС/Scanpix
Спорт

В субботу, 7 октября, сборная России по футболу дома одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:2 в товарищеском матче. В составе хозяев в официальных матчах дебютировали пять игроков, в их числе - 21-летний Антон Миранчук, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за таллиннскую "Левадию", и 24-летний Далер Кузяев - сын главного тренера нарвского "Транса" Адьяма Кузяева.

В последний раз сборная России забивала не менее четырех голов в одной встрече 8 сентября 2015 года, когда в Вадуце разгромила в отборе Евро-2016 команду Лихтенштейна (7:0). Таким образом, матч на "ВЭБ-Арене" в Москве стал самым результативным для российской сборной при Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе 2016 года, передает ТАСС.

Российские футболисты вели в счете 4:0 после точных ударов Федора Смолова (44-я минута) и Алексея Миранчука (83), а также двух автоголов защитника Ким Чжу Йона (55, 57). Однако в концовке южнокорейской сборной удалось отыграть два мяча - отличились Квон Гюн Вон (87) и Чжи Дон Вон (90).

Игра с футболистами Южной Кореи - не первая, в которой соперник сборной России дважды забивает в свои ворота. Похожая ситуация была октябре 2008 года в Москве в отборочном матче чемпионата мира 2010 года - тогда благодаря двум автоголам российская команда разгромила сборную Финляндии со счетом 3:0.

В составе сборной России в официальных матчах дебютировали пять игроков: два полузащитника - 21-летний Антон Миранчук из "Локомотива" и 24-летний Далер Кузяев из "Зенита", 26-летний нападающий "Тосно" Антон Заболотный, а также 27-летние защитники Марио Фернандес из ЦСКА и Константин Рауш из немецкого "Кельна".

Антон Миранчук и Далер Кузяев вышли в стартовом составе. Экс-футболист "Левадии" отыграл один тайм, а полузащитник "Зенита" покинул поле на 74-й минуте.

 

Антон Миранчук и Далер Кузяев уже играли за сборную России, но это было в неофициальном поединке с московским "Динамо".

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против команды Ирана, игра состоится 10 октября в Казани.

Редактор: Виктор Сольц

далер кузяевантон миранчук


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