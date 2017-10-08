Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

С момента запуска блога достаточно много людей обращалось ко мне с разными вопросами, комментариями и замечаниями. Из всего этого я выделил несколько основных тем, о которых хотел бы пошире поговорить в заключительном эпизоде блога.

Популярно делать фотографии себя на фронтальную камеру, и мне это тоже нравится. Ну а здесь: интервью, которое я беру у самого себя, отвечая на самые популярные вопросы читателей.

- В чем смысл предвыборного блога?

- Это часть совместного проекта “Vali ära vali” студентов Таллиннского университета и ERR по освещению местных выборов этой осенью. Центральной темой также является право голоса несовершеннолетних и их влияние на политику. На эстонском портале ERR в рамках этого проекта был опубликован целый ряд статей как от других участников, так и от молодых людей со всей Эстонии по разным вопросам, касающимся выборов. Цель в том, чтобы молодые избиратели имели возможность высказаться, лучше понять себя и друг друга. Ну а политики могут послушать этот новый электорат, увидеть его как в профиль, так и в анфас.

"Другое дело, если бы какая-то партия создавала позитивные ситуации и вообще производила, что называется, "годноту". Писать об этом так прямо было бы неудобно, потому что очевидно подобные тексты выглядели бы как реклама".

На русском языке я регулярно писал заметки в одиночку, чтобы затронуть как можно больше связанных с выборами тем и достаточно глубоко обдумать происходящее. То есть, можно сказать, что на эстонском портале получился горизонтальный срез мнений множества людей, все высказались понемногу. А здесь – наоборот. Как можно более персональный, искренний и критический взгляд на муниципальные выборы. Чтобы получить наиболее полную картину, советую читателям ознакомиться и с эстонскими текстами, и с нашей страницей в Facebook. Я, кстати, и там тоже успел немного поразжигать страсти.

- В интересах какой партии написаны эти заметки?

- Как видно из ранних текстов, я не поддерживаю ни одну крупную политическую силу в эстонской политике. Благодаря этому, на мой взгляд, блог получился довольно политически-нейтральным. Обилие недовольства нашими политиками также дало богатый материал для этого проекта.

Любопытно, что когда кандидат от EKRE отрицает холокост, кажется совершенно нормальным выступить против этого. Другое дело, если бы какая-то партия создавала позитивные ситуации и вообще производила, что называется, "годноту". Писать об этом так прямо было бы неудобно, потому что очевидно подобные тексты выглядели бы как реклама.

Очень удачно, что не возникло соблазна кого-то чрезмерно хвалить и рисковать показаться политически ангажированным. При этом предвыборный ландшафт действительно вызывает у меня по большей части негативные эмоции, а это в свою очередь все-таки печально. Нам с этим жить. О многих проблемах, таких как богатый потенциал ксенофобии в эстонском обществе, я сам узнавал впервые по ходу написания предвыборного блога.

- Ты вообще что-то умеешь, кроме как критиковать?

- Конечно. Я, насколько могу, всегда стараюсь искать позитив в окружающем мире и ничего не принимать за должное. Например, я с большим теплом писал о муниципальных выборах в Москве. Еще до голосования мне казалось, что независимые кандидаты в столице России делают отличную работу, с которой эстонским политикам не грех брать пример. Очень радостной новостью для меня стало то, что в итоге команда Ильи Яшина добилась убедительной победы, а сам он как один из лидеров оппозиции был избран главой Красносельского района Москвы. В условиях современной России это очень впечатляет!

В своей последней заметке об электронных услугах и лидерстве Эстонии в этой сфере я также постарался быть как можно более созидательным. Хоть я не очень много путешествовал, я лично видел, что Эстония реально более развита, чем многие другие страны, где о нас при этом даже и не слышали. А где нас знают, о нас всегда отзываются с уважением, ну и изредка со скрытой завистью. Для меня это крайне важно и ценно. Я болею за наш общий успех!

- За кого ты сам проголосовал?

- Это самый сложный и самый частый вопрос, который мне задают. Прямо сказать, за кого я отдал свой голос, не позволяет этика. Ну и я вообще стараюсь не застревать в прошлом и еще могу передумать и выбрать кого-нибудь другого, если узнаю что-то новое и важное – благо технологии позволяют.

"В самоуправлении, на мой взгляд, важнее всего добросовестность людей и наличие контакта с местными жителями".

Вообще, думаю, что на муниципальных выборах партийная принадлежность играет не такую большую роль, как личные качества кандидата. Например, я считаю повышение акцизов на алкоголь и введение новых налогов (в т.ч. на сахар) катастрофическим решением, но это не значит, что если социал-демократы выиграют в Таллинне, то и из горуправы мне начнут диктовать, как, чем и сколько питаться. То есть можно поддерживать одних политиков на местном уровне и не поддерживать в Рийгикогу. В самоуправлении, на мой взгляд, важнее всего добросовестность людей и наличие контакта с местными жителями.

При этом, конечно, надо помнить, что муниципальная власть в столице служит трамплином для тех, кто метит в большую политику. Я не так давно нашел дома какое-то извещение из управы Хааберсти, датированное 2004 годом, за подписью... Таави Рыйваса. Кто знает, куда пойдет ваш сегодняшний представитель через 10 лет?

Как-то так. Спасибо, что читали предвыборный блог!

Автор этого блога Владислав Велижанин - студент второго курса Таллиннского университета по специальности "Связи с общественностью" (Suhtekorraldus) и активный член молодежной организации "Открытая республика". Дневник, посвященный муниципальным выборам 2017, ведется в рамках совместного с ERR университетского проекта "Vali ära vali", посвященного предстоящим выборам. Быть активным гражданином – увлекательно! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Все записи в предвыборном блоге автора доступны здесь.