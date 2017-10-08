rus.err.ee

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
{{1507454220000 | amCalendar}}
В Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане
Фотогалерея
4 фотографий
Фото: В Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане Автор: Александр Красноумов, ERR
Ида-Вирумаа

В парке на улице Пяхклимяэ 8 октября был открыт мемориал "Сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне". Памятник посвящен всем военнослужащим, погибшим в Афганистане: и в 1979-1989 годах, и 2004-2014 годах.

Инициатором создания памятного мемориала выступил Союз ветеранов боевых действий и военной службы "Бастион", собравший средства для памятника.

Скульптор - известный эстонский художник Симсон Фон Сеакюль.

Первоначально архитектором мемориала был Юри Ирик, но после его ухода из жизни проект продолжил нарвский архитектор Тоомас Мяги.

Открытие мемориала состоялось в 12:00, после него в концертном доме "Женева" пройдет концерт.

Видеосюжет "Актуальной камеры":

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Прихожане и гости из других приходов приехали поддержать пастора Аннику Лаатс

Прихожане поддержали выступившую в защиту закона о совместном проживании Аннику Лаатс

Прихожане церкви Ристи поддержали пастора Аннику Лаатс, которая несколько дней назад выступила в прямом эфире ETV в защиту закона о совместном проживании. Позиция пастора вызвала резонанс не только в церковных кругах.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Николай Лощин выбрал все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 октября

В воскресенье, 8 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
ВЫБОРЫ
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:07

Сборные Польши и Египта по футболу пробилась в финальную стадию ЧМ-2018

22:02

В понедельник во многих местах дождь, +8..+10

22:01

Марианна Каат: режиссер документального кино должен быть психологом

21:56

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в АфганистанеОбновлено

21:38

Баховски: Эстония должна как можно быстрее вмешаться в решение каталонского кризиса

21:28

Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 октября

21:09

В Барселоне десятки тысяч людей выступили за единство ИспанииОбновлено

21:06

К вечеру воскресенья на муниципальных выборах в Эстонии проголосовало более 113 000 человек

20:59

Сотрудник полиции о ДТП: дело не в перекрестках, а в человеческом факторе

20:52

ФОТО и ВИДЕО: в Таллиннском зоопарке открылся павильон "Мир белого медведя"Обновлено

20:49

Прихожане поддержали выступившую в защиту закона о совместном проживании Аннику Лаатс

20:46

"Актуальная камера +" 08.10.2017 (20:00)

20:29

Отт Тянак занял третье место на ралли Каталонии и вышел на вторую позицию в общем зачетеОбновлено

20:27

Рейд с участием помощников полицейских в Ида-Вирумаа: задержаны десять нетрезвых водителей

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
21:56

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в АфганистанеОбновлено

04.02

Суд отстранил Софью Хомякову от должности главы Narva Linna Arendus

07.10

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии благодаря хет-трику Йоонаса Тамма разгромила Гибралтар - 6:0Обновлено

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

11:26

Экс-футболист "Левадии" и сын наставника "Транса" официально дебютировали за сборную России

05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

07.10

СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

20:27

Рейд с участием помощников полицейских в Ида-Вирумаа: задержаны десять нетрезвых водителей

07.10

Актуальная камера 07.10.2017 (20:00)

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:08

Более 8 тысяч человек не представили налоговые декларации

10:08

В воскресенье в Таллиннском зоопарке откроется павильон "Мир белого медведя"

06.10

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

06.10

Выставлены оценки развитию государственной реформы

06.10

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

06.10

Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчасОбновлено

06.10

Новый глава Больничной кассы: учреждению нужна цифровая трансформация

06.10

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: