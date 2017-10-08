Сборная Коста-Рики стала 13-м участником чемпионата мира по футболу в Москве

Сборная Коста-Рики стала 13-й командой, обеспечившей себе выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с Гондурасом в отборочном матче ЧМ-2018 - 1:1. Хозяева ушли от поражения на пятой добавленной минуте после точного удара центрального защитника Кендалла Уостона, головой замкнувшего навес Брайана Руиса, передает РБК.

Костариканцы набрали 16 очков после девяти матчей и за тур окончания отборочного турнира гарантировали себе второе место в группе, а с ним и прямую путевку в финальный турнир чемпионата мира. Ранее первое место обеспечили себе мексиканцы.

На ЧМ-2018, который состоится ближайшим летом в России, напрямую выйдут три лучшие команды зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америки и страны Карибского бассейна). Четвертая команда в ноябре разыграет путевку на чемпионат мира в стыковых матчах с победителем пары Сирия - Австралия.

????????Мексика ✅

????????Коста-Рика ✅

Какой команде достанется 3-я путевка на #ЧМ2018?

????10 октября:

????????????????????

????????????????????

???????????????????? pic.twitter.com/hMjCnAgSel — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 8, 2017

Коста-Рика сыграет в финальном турнире чемпионата мира второй раз подряд и в пятый раз за всю историю. Лучшее достижение сборной - четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда команда стала победителем группы D, в которой также выступали Уругвай, Италия и Англия. В 1/8 финала костариканцы в серии пенальти победили Грецию (1:1, по пен. 5:3). В четвертьфинале они также в серии пенальти уступили Нидерландам - 0:0 (по пен. 3:4).

Ранее путевки в финальный турнир завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Англии, Германии, Испании и Нигерии. Россияне примут участие в турнире на правах хозяев. Отборочные соревнования завершатся в ноябре 2017 года. Жеребьевка финального турнира пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.