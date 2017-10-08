МуПо предупреждает: поездка по Таллинну на пиратском такси может обойтись в 60 евро

В Таллинне промышляют пиратские такси, поездка на которых может закончиться огромным счетом, предупреждает Муниципальная полиция (МуПо).

Как сообщает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-секретаря МуПо Меэли Хунт, изображенное на фотографии пиратское такси Mercedes-Benz с номером 986MKA берет клиентов в районе Старого города и запрашивает за поездку 40-60 евро.

"Водителя ранее предупреждали и наказывали, поскольку у него нет разрешения на оказание услуг таксоизвоза и он использует отличительные знаки такси", - сообщила Хунт.

Согласно постановлению Таллиннского горсобрания, плата за посадку не должна быть больше 5,50 евро, цена за километр не должна превышать 1,10 евро и повременная плата не должна быть больше 24,20 евро за час.

О всех нарушениях просят незамедлительно сообщать в МуПо по номеру 14410.