МуПо предупреждает: поездка по Таллинну на пиратском такси может обойтись в 60 евро ({{commentsTotal}})
В Таллинне промышляют пиратские такси, поездка на которых может закончиться огромным счетом, предупреждает Муниципальная полиция (МуПо).
Как сообщает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-секретаря МуПо Меэли Хунт, изображенное на фотографии пиратское такси Mercedes-Benz с номером 986MKA берет клиентов в районе Старого города и запрашивает за поездку 40-60 евро.
"Водителя ранее предупреждали и наказывали, поскольку у него нет разрешения на оказание услуг таксоизвоза и он использует отличительные знаки такси", - сообщила Хунт.
Согласно постановлению Таллиннского горсобрания, плата за посадку не должна быть больше 5,50 евро, цена за километр не должна превышать 1,10 евро и повременная плата не должна быть больше 24,20 евро за час.
О всех нарушениях просят незамедлительно сообщать в МуПо по номеру 14410.
Редактор: Виктор Сольц