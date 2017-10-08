В Барселоне десятки тысяч людей выступили за единство Испании ({{commentsTotal}})
Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума, на котором 90 процентов проголосовавших высказались за отделение от Испании.
Накануне в субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах, передает Русская служба "Би-би-си".
Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума.
Собравшиеся держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: "Слава Испании", "Каталония - это Испания", "Я испанец, испанец, испанец".
Люди прогуливаются, свистят, а проезжающие автомобили сигналят им в ответ.
90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%. Каталонцы, выступавшие против отделения региона, в основном бойкотировали голосование.
Голосование на референдуме о независимости Каталонии было омрачено многочисленными столкновениями с полицией и чрезвычайно жесткими действиями стражей порядка.
Парламент Каталонии намерен во вторник обсудить ситуацию, и, как полагают некоторые, объявить о независимости, тогда как премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал сделать все, чтобы не допустить отделение Каталонии.
Редактор: Виктор Сольц