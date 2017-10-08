Отт Тянак занял третье место на ралли Каталонии и вышел на вторую позицию в общем зачете

Эстонский экипаж Отт Тянак - Мартин Ярвеоя занял третье место на этапе чемпионата мира по авторалли, который прошел в Каталонии (Испания). Победу праздновал британец Крис Мик (Citroen), а вторым стал француз Себастьен Ожье, выступающий вместе с Тянаком за команду M-Sport.

Пилот Hyundai Motorsport Тьерри Невилль угодил в аварию и выбыл из борьбы в заключительный день гонки, повредив свой автомобиль за три спецучастка до финиша. Благодаря неудаче бельгийца Тянак вышел на второе место в общем зачете.

Лидирует же в общем зачете Ожье - у него 198 очков. Далее идут Тянак (161) и Невилль (160).

До конца чемпионата мира осталось провести два этапа - в Великобритании и Австралии.