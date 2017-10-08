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В Латвии во время авторалли упал вертолет: один человек погиб ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративное фото. Вертолет Robinson R44
Иллюстративное фото. Вертолет Robinson R44 Автор: Scanpix/Postimees
За рубежом

В воскресенье днем во время ралли "Лиепая" упал гражданский вертолет, сообщил представитель RA Events Янис Унбедахтс. Один человек погиб, трое пострадавших.

На месте происшествия, недалеко от Приекульского песчаного карьера, работают спасатели и бригады медиков, передает Mixnews.lv.

Из упавшего вертолета были извлечены четыре человека, которые были переданы прибывшим медикам.

Видео инцидента:

Представитель скорой помощи Илзе Букша рассказала, что один человек погиб. Остальные трое получили травмы, один из них находится без сознания.

Как сообщила радиостанция Kurzemes radio, инцидент произошел при взлете вертолета, отмечает Rus.Delfi.lv.

По свидетельствам очевидцев, вертолет упал на вспаханное поле примерно в 10-20 метрах от дороги. Его корпус после падения сильно покорежен.

Судя по опубликованным в соцсетях фото с места происшествия, упавший вертолет принадлежал латвийской компании Baltic Helicopters. Компания предлагала зрителям ралли "Лиепая" полеты на вертолете Robinson R44, рассчитанном на пилота и трех пассажиров.

Редактор: Виктор Сольц



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