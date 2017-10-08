Пакоста: требование определенного стажа работы по специальности - косвенная дискриминация

Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста считает, что требование определенного срока работы по специальности является косвенной дискриминацией, поскольку оно ставит женщин, которые были дома с ребенком, в невыгодную ситуацию на рынке труда.

Пакоста в письме Министерству социальных дел пришла к выводу, что подобные требования являются косвенной дискриминацией по гендерному признаку.

"Это значит, что родители - главным образом, женщины - оказываются в худшем положении в профессиональной сфере, поскольку они в течение, например, пяти последних лет были дома с ребенком. При оценке прошлых достижений главным признан период времени, а не реальные навыки и компетентность человека и подавно не реальные способности", - отметила Пакоста.

Речь о косвенной гендерной дискриминации идет в том случае, когда с виду нейтральное положение или критерий из-за своего реального воздействия ставит лиц одного пола в худшее положение с лицами другого пола. Например, объявление о вакансии, называющее лучшим кандидатом того, который за последние пять лет опубликовал больше всего научных статей, ставит в худшее положение компетентных ученых, которые часть последних пяти лет находились дома с ребенком.