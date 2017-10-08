В воскресенье, 8 октября, в Таллиннском зоопарке для посетителей был открыт павильон "Мир белого медведя".

По случаю открытия перед территорией, где теперь будут жить белые медведи, прошел ряд мероприятий: посетителей развлекал белый медведь Торми, а оркестр полиции и погранохраны выступил с музыкальным приветствием.

Дети могли нарисовать белых медведей. Также прошла благотворительная акция – разукрашивание лиц и продажа печенья, вырученные деньги пошли на пожертвование для белых медведей.

Видеосюжет "Актуальной камеры":